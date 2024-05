Xi Jinping visita a Sérvia, segunda etapa da viagem ao continente europeu

O presidente chinês desembarcou em Belgrado na terça-feira à noite, depois de uma visita de Estado à França, onde foi recebido com grande pompa pelo presidente Emmanuel Macron. Os dois conversaram sobre disputas comerciais e a relação Pequim-Moscou, que o Ocidente não vê com bons olhos no contexto da guerra na Ucrânia.

Além de França e Sérvia, Xi Jinping também visitará a Hungria.

Sérvia e Hungria são considerados os países mais amigáveis com Rússia e China no continente europeu.

- "Fantástico" -

O ministro das Finanças da Sérvia, Sinisa Mali, disse ao canal RTS que as conversas desta quarta-feira devem priorizar "um grande projeto", sem revelar mais detalhes.

A visita de Xi Jinping a Belgrado coincide com o 25º aniversário do bombardeio da embaixada chinesa pelos Estados Unidos, que matou três pessoas em 7 de maio de 1999, durante uma campanha da Otan contra alvos sérvios na guerra do Kosovo.