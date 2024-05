Com lesão no pé esquerdo, Tchouaméni é dúvida do Real Madrid para final da Champions

O jogador da seleção francesa e do Real Madrid Aurélien Tchouaméni sofreu uma "lesão por esforço no pé esquerdo", anunciou o seu clube nesta quinta-feira (9), sem especificar a duração da sua ausência, a pouco mais de um mês do início da Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha).

O volante de 24 anos também é dúvida para a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, para a qual o Real Madrid se classificou na quarta-feira ao vencer o Bayern de Munique de virada (2-1) no estádio Santiago Bernabéu.

Tchouaméni, ex-jogador do Bordeaux e do Monaco e que também joga como zagueiro, já havia sofrido uma lesão semelhante em outubro de 2023: uma fratura do segundo metatarso, osso central do pé. Nessa ocasião, o meia ficou afastado dos gramados durante o período de um mês e meio, perdendo inclusive jogos dos 'Bleus' em novembro.