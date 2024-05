Começa traslado aos EUA de surfistas australianos assassinados no México

Os corpos dos dois surfistas australianos assassinados no México foram transferidos nesta quinta-feira (9) para a cidade americana de San Diego, onde se encontram seus familiares, informou um funcionário da funerária responsável pela operação.

Um carro cinza partiu depois do meio-dia, no horário local, de uma funerária na cidade de Tijuana (noroeste) em direção à passagem de fronteira de Otay com os restos mortais dos irmãos Jake e Callum Robinson, segundo jornalistas presentes no local que conversaram brevemente com o motorista.

O corpo do americano Jack Carter, assassinado junto com os australianos, está sob proteção de outra empresa funerária de Tijuana.