General Mahamat Idriss Déby Itno vence eleições presidenciais no Chade

O general Mahamat Idriss Déby Itno, proclamado chefe de Estado do Chade há três anos, venceu as eleições presidenciais de segunda-feira com 61,03% dos votos, informou, nesta quinta (9), a comissão eleitoral do país africano.

Déby Itno derrotou o primeiro-ministro Succès Masra, que obteve apenas 18,53% dos votos, segundo resultados provisórios, que ainda não foram validados pelo Conselho Constitucional.

Masra reivindicou a vitória algumas horas antes e acusou a equipe de Déby Itno de fraudar os resultados. Ele também apelou aos seus seguidores para que "se mobilizem pacificamente".