Ligas pedem à Fifa que mude calendário do Mundial de Clubes de 2025

O pedido feito ao Conselho da Fifa é de que se remarque esta Copa do Mundo de Clubes e que se abram negociações sobre o calendário internacional até 2030.

"Se a Fifa se recusar a se comprometer formalmente a solucionar os problemas mencionados em seu próximo Conselho, seremos obrigados a aconselhar os nossos membros sobre as opções disponíveis, individual e coletivamente, para proteger os seus interesses de maneira proativa", diz a carta.

"Essas opções incluem ações legais contra a Fifa, para as quais solicitamos a opinião de um especialista externo", escrevem.

Em um comunicado, a Fifa observou que "as datas da Copa do Mundo de Clubes foram definidas de forma que estejam em harmonia com o calendário internacional, para deixar tempo suficiente entre a final do torneio e o início da temporada de vários campeonatos nacionais".

"Será garantido um mínimo de três dias de descanso entre os jogos para preservar o bem-estar dos jogadores", acrescenta a Federação Internacional.

No entanto, a Associação das Ligas e a FIFPro acusam a Fifa de "tomar continuamente decisões unilaterais que beneficiam as suas próprias competições e interesses comerciais, afetando negativamente as ligas nacionais e os jogadores".