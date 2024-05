Palmeiras goleia Liverpool (5-0) no Uruguai e fica a um passo das oitavas da Libertadores

Foi só no final do primeiro tempo que começou a chuva de gols: Veiga recebeu um passe, fintou na entrada da área e marcou o primeiro gol do jogo com um belo chute.

- Quatro gols no 2º tempo -

Depois de uma cobrança de falta muito bem executada por Rodríguez que Weverton mandou para escanteio, o segundo tempo transcorreu de forma monótona até que o Palmeiras teve duas oportunidades claras para aumentar o placar: Rony e Endrick, que haviam acabado de entrar, tentaram, mas não conseguiram marcar.

Mas, aos 71 minutos, os paulistas começaram a deslanchar. Em uma jogada de ataque rápida e perfeitamente montada, Endrick deu uma assistência para Veiga que marcou seu segundo gol.

O Liverpool se animou três minutos depois (74'), quando o árbitro colombiano Andrés Rojas marcou pênalti por toque de mão na área de Murilo, mas, após consultar o VAR, revisou a decisão e viu impedimento de Jean Pierre Rosso no início da jogada.

Oito minutos após esse lance, veio o terceiro do Verdão: um escanteio e duas cabeçadas na pequena área, a segunda delas do atacante Endrick para o fundo da rede.