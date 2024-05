Revezamento da tocha olímpica começa na França

O primeiro dia do revezamento terminará no estádio 'Vélodrome', que receberá partidas do torneio olímpico de futebol. Vários ídolos do OM estão entre os participantes da primeira jornada, como o ex-atacante Jean-Pierre Papin e a ex-jogadora da seleção francesa feminina Louisa Necib.

Didier Drogba, outro ídolo do OM, será o responsável por acender a segunda pira, no 'Vélodrome'.

Na sexta-feira, a chama deixará Marselha e prosseguirá a viagem pelo sudeste do país. Outros locais emblemáticos da França, como o Monte Saint-Michel, as praias do Desembarque do Dia D, o Palácio de Versalhes ou o Viaduto Millau, também estão no trajeto da chama olímpica a caminho de Paris.

