Ucrânia reivindica ataque com drone contra refinaria russa a 1.200km de sua fronteira

A Ucrânia atacou com um drone uma refinaria russa na República do Bascortostão, a uma distância recorde de quase 1.200km de sua fronteira, afirmou uma fonte do setor de Defesa ucraniano à AFP nesta quinta-feira (9).

"Um drone com um longo raio de ação 'visitou' a República do Bascortostão, onde atingiu a refinaria Neftekhim Salavat [do gigante russo] Gazprom", localizada na cidade de Salavat, indicou a mesma fonte.

A Ucrânia multiplicou os ataques em território russo nos últimos meses.