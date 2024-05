Brian Wilson, gênio dos Beach Boys, ficará sob tutela legal por problemas de saúde

Brian Wilson, lendário fundador do grupo americano Beach Boys, foi colocado sob tutela legal por um juiz de Los Angeles, devido aos seus problemas de demência e após a morte recente de sua esposa.

A interdição foi aprovada na quinta-feira pelo juiz Gus May, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles (oeste), que decidiu que Wilson sofre de um "distúrbio neurocognitivo significativo" e é "incapaz de cuidar de si mesmo", segundo a imprensa norte-americana.

Wilson, de 81 anos e considerado por muitos um gênio da música, tem precisado de ajuda diária desde que seu diagnóstico foi divulgado, em 2023.