Dominic Thiem anuncia aposentadoria das quadras no final da temporada

O austríaco Dominic Thiem, ex-número 3 do mundo e atualmente 117º colocado no ranking da ATP, muito devido a uma lesão reincidente no pulso, anunciou nesta sexta-feira (10) sua aposentadoria das quadras no final desta temporada.

"A temporada de 2024 será a última para mim, decidi encerrar a minha carreira", anunciou o jogador de 30 anos em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Entre as razões desta decisão "cuidadosamente pensada", ele fala do estado do seu pulso, mas também de "um sentimento profundo" que o anima há "muito tempo".