Dow Jones fecha em alta pelo 8º dia seguido, em meio a dados econômicos ruins

"Essa queda [-13% em um mês] reforça a hipótese de uma desaceleração significativa do crescimento este ano" nos Estados Unidos, comentou Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics.

Os investidores também estavam preocupados com uma "derrapagem" nas expectativas de inflação, com os entrevistados vendo, em média, os preços subindo 3,5% em estimativa anual, em comparação com 3,2% em abril.

As expectativas de inflação são um parâmetro crucial para o Fed, que não quer vê-las se afastar de sua meta de longo prazo, de 2% ao ano, pois isso desencadearia uma espiral inflacionária.

A sessão também ficou marcada pelas declarações de uma governadora do Fed, Michelle Bowman, que explicou não esperar, nesta fase, uma redução dos juros este ano.

"É muito cedo para pensar em cortes nas taxas", acrescentou a presidente da filial do Fed em Boston, Susan Collins.

Nesse sentido, o rendimento dos títulos públicos subiu. Os papéis do governo dos Estados Unidos com vencimento em 10 anos subiram para 4,50%, em comparação com os 4,45% no fechamento do dia anterior.