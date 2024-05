EUA autoriza transações entre quatro companhias e petrolífera venezuelana

A nova licença entra em vigor nesta sexta-feira e vai até novembro, e substitui outra similar emitida há quase seis meses.

Entre as operações permitidas com as quatro empresas estão as necessárias para garantir a segurança do pessoal, a participação em reuniões de acionistas, os pagamentos de despesas de terceiros por atividades autorizadas, o pagamento de impostos e salários locais a empregados e prestadores de serviços, bem como a contratação de serviços públicos.

No texto, o OFAC detalha que continua proibindo a perfuração, o processamento, a venda e o transporte "de qualquer petróleo ou produtos petrolíferos de origem venezuelana".

Tampouco permite desenvolver, construir, instalar, reparar ou melhorar poços ou outras instalações "exceto quando seja necessário por motivos de segurança", nem contratar pessoal ou serviços adicionais ou o pagamento de dividendos à PDVSA.

Também veta a exportação de diluentes e a concessão de empréstimos ou subsídios à petrolífera venezuelana.

A situação entre os Estados Unidos e o governo Maduro é tensa, faltando menos de três meses para eleições presidenciais no país caribenho, previstas para 28 de julho.