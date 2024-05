EUA reprova forma como Israel usa suas armas mas não suspende envio

A divulgação do relatório atrasou vários dias, devido a um debate interno no Departamento de Estado, e aconteceu depois que Biden ameaçou suspender o envio de alguns projéteis e bombas a Israel se o país realizasse uma operação de envergadura em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A Casa Branca reiterou hoje sua preocupação com a operação militar israelense em curso em Rafah, onde cerca de 1,4 milhão de palestinos se refugiaram.

"A natureza do conflito na Faixa de Gaza torna difícil estimar ou chegar a conclusões definitivas sobre incidentes concretos", diz o texto encaminhado ao Congresso. "No entanto, dada a dependência importante de Israel de artigos de defesa fabricados nos Estados Unidos, é razoável considerar que as forças de segurança israelenses usaram desde 7 de outubro artigos de defesa em casos incompatíveis com suas obrigações em matéria de direito humanitário internacional", aponta o relatório.

Embora as Forças de Defesa de Israel tenham "o conhecimento, a experiência e as ferramentas" para minimizar os danos, "os resultados em terra, incluindo os níveis elevados de vítimas civis, geram dúvidas substanciais".

Apesar da preocupação, o relatório conclui que os países que recebem ajuda militar americana deram "garantias suficientemente confiáveis para permitir que o fornecimento continue". Os outros destinatários da ajuda militar americana incluídos no relatório são Colômbia, Iraque, Quênia, Nigéria, Somália e Ucrânia.

Um funcionário do alto escalão americano, que preferiu não ser identificado, ressaltou que isso não exclui avaliações futuras e que o Departamento de Estado vai continuar monitorando o uso das armas americanas nos campos de batalha.