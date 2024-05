Fábrica na Islândia quer demonstrar a validez das técnicas de captação de CO2

"Não apenas nós, outras empresas devem participar", acrescentou o responsável, que fixa para sua empresas de 520 empregados o objetivo de chegar a milhões de toneladas em 2030 e se aproximar do bilhão em 2050.

Três anos após a abertura da Orca, a Climeworks aumentará de 4.000 para 40.000 toneladas de CO2 capturadas quando a Mammoth estiver operando em sua capacidade total, uma quantidade ínfima comparável ao que é emitido globalmente em apenas alguns segundos.

O painel de especialistas em clima da ONU acredita que essas técnicas de remoção de CO2 serão necessárias para cumprir os compromissos do Acordo de Paris, mas eles priorizam a redução maciça das emissões.

A Climeworks é pioneira no setor, com as duas primeiras fábricas do mundo a passar da fase de testes. Elas operam a um custo de cerca de US$ 1.000 (pouco mais de 5 mil reais) por tonelada capturada, mas Wurzbacher espera reduzir esse valor para US$ 300 (pouco mais de 1500 reais) até 2030.

Até 2030, espera-se que cerca de 20 novas infraestruturas, desenvolvidas por diferentes atores, estejam em funcionamento com capacidade para descartar cerca de dez milhões de toneladas.

"Precisaremos de US$ 10 bilhões (pouco mais de 50 bilhões de reais) na próxima década para implantar" nos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Omã e Quênia, disse Christoph Gebald, fundador e codiretor da Climeworks, à AFP.