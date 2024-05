Girona empata com Alavés (2-2) e Barça pode voltar a ser vice-líder do Espanhol

A derrota do Barcelona significou também o título matemático do Real Madrid.

No jogo desta sexta-feira em Mendizorroza, Jon Guridi empatou duas vezes para o Alavés, aos 12 minutos e nos acréscimos (90'+9). O Girona havia ficado em vantagem provisoriamente duas vezes, com gols de Aleix García (4') e do venezuelano Yangel Herrera (44').

Neste sábado, a 35ª rodada continua com quatro jogos, incluindo o do já campeão Real Madrid no estádio do Granada (19º).

A equipe de Carlo Ancelotti chega a este duelo depois de uma semana de fortes emoções, após conquistar o título de LaLiga no último sábado e se classificar para a final da Liga dos Campeões na quarta-feira, eliminando o Bayern de Munique nas semifinais com uma virada nos últimos instantes do jogo de volta.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: