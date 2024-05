Mbappé e a torcida do PSG: uma relação conturbada de sete anos

Mas o jogador de 25 anos teve momentos em que a sua popularidade entre os torcedores diminuiu, sobretudo devido a momentos de dúvidas sobre a sua continuidade ou mesmo receios de que partisse para outro clube. Na sua maioria foram alarmes falsos, mas esta temporada a ideia de deixar o time francês tomou forma de maneira mais real e o anúncio do próprio jogador nesta sexta-feira não pode ser considerado uma surpresa, já que todos consideravam um fato consumado.

Os gols fizeram dele um jogador querido por muitos, embora outro setor da torcida o acuse de não ser muito expressivo e nunca o considerou muito sintonizado com os 'ultras' ou outros grupos de torcedores do time.

Sempre focado nos seus objetivos esportivos, Mbappé até admitiu no vídeo em que anunciou sua saída que a sua relação com parte dos torcedores nunca foi muito fluida.

"Há pessoas a quem gostaria de agradecer, sobretudo: os torcedores", afirma o craque. "Sei que não fui o que mais respondeu com gestos e que nem sempre estive à altura do amor que vocês me deram durante sete anos", disse ele.

Após o anúncio, o jogador se dirigiu ao estádio do PSG para se reunir com torcedores do clube, confirmou um fotógrafo da AFP.

- Do amor ao ódio -

Apesar de suas estatísticas, de ser o maior artilheiro de todos os tempos do PSG e de exibições como o hat-trick contra o Barcelona em 2021, para muitos torcedores há outros jogadores recentes mais queridos.