Migrantes em Ciudad Juárez recebem com tranquilidade lei dos EUA que restringe asilo

Na margem mexicana de uma parte seca do Rio Bravo, que serve como fronteira, Villán conta que morou até quatro anos atrás em Miami, na Flórida, trabalhando como motorista.

"Enquanto eu estava agilizando minha situação migratória, me pediram para sair e aguardar em meu país, mas enquanto estive lá (no Equador) nunca me informaram uma data" para dar continuidade ao trâmite, afirma cinco meses mais tarde.

Ele considera sua solicitação de asilo genuína "agora que há tantas gangues" e pelo fato de ter "quatro filhos que nasceram nos Estados Unidos".

Outros migrantes sem documentos reagiram com a mesma calma ao novo regulamento proposto pelo governo do presidente Joe Biden, que permite que pedidos de asilo sejam negados em uma questão de dias se houver provas de que podem ser rejeitados por razões de "terrorismo, segurança nacional ou crime".

"Não sei quais são essas políticas, mas se alguém deve alguma coisa, em minha opinião, deve pagar", disse Ariel Doblado, originário de Honduras, onde trabalhou em uma confecção de roupas até que o desemprego o deixou à mercê de grupos criminosos.

Doblado, 21 anos, e Villán estão separados dos Estados Unidos por três cercados de arame farpado instalados pelo governo do Texas e pelo muro fronteiriço do governo federal americano.