Negociação sobre prevenção de pandemias se estende para além do prazo fixado

Os negociadores decidiram retomar as discussões "nas próximas semanas para avançar em alguns assuntos críticos", ressaltou a OMS em nota.

Os debates vão se concentrar na criação de um sistema mundial de saúde que dê acesso a agentes patogênicos detectados e em uma distribuição equitativa de testes, tratamentos e vacinas, e dos meios para produzi-los.

A lembrança dos milhões de mortos, do sofrimento e dos enormes prejuízos econômicos da pandemia de covid-19 incentivaram os países-membros da OMS a abrirem estas negociações.

Mas as divergências se mostraram profundas.

O diretor a OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou, apesar de tudo, a confiança em alcançar um acordo para sua aprovação formal na reunião da AMS.

Uma porta-voz da OMS, Margaret Harris, lembrou que "ao longo das duas últimas semanas, os negociadores mantiveram conversas profundas sobre múltiplos aspectos do acordo proposto, reunindo-se com frequência até as primeiras horas da manhã".