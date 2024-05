Palestina conquista vitória simbólica para se tornar membro pleno da ONU

Embora exclua inequivocamente o direito de votar e de ser eleito como membro do Conselho de Segurança, o texto permitirá que a Palestina apresente diretamente propostas e emendas sem passar por um terceiro país ou se sentar entre os Estados-membros em ordem alfabética.

Embora essas sejam medidas simbólicas, Israel, cujo governo rejeita a solução de dois Estados, atacou a resolução.

"Isso me deixa doente", disse o embaixador israelense Gilad Erdan na tribuna da ONU, onde acusou a Assembleia de "conceder direitos de Estado a uma entidade parcialmente controlada por terroristas".

"Com esse novo precedente, poderíamos ver representantes do Estado Islâmico ou do Boko Haram sentados entre nós aqui", disse ele.

"Reduz a Carta a pedaços. É vergonhoso!", concluiu, depois de usar um triturador de papel para destruir o documento em um de seus habituais golpes de efeito.

Os Estados Unidos expressaram reservas sobre a iniciativa, acreditando que "ações unilaterais na ONU e no terreno" não promoveriam uma paz duradoura e nem a solução de dois Estados.