Com vários reservas, Real Madrid goleia o rebaixado Granada no Espanhol

O Granada teve o rebaixamento confirmado antes do início da partida, com a vitória do Mallorca sobre o Las Palmas por 1 a 0.

Com os três pontos, o Mallorca, atual vice-campeão da Copa do Rei, praticamente garante a permanência na elite.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Girona 2 - 2