Conservadores reforçam controle do Parlamento iraniano após segundo turno das eleições legislativas

Os conservadores e ultraconservadores reforçaram sua maioria no Parlamento do Irã, após o segundo turno das eleições legislativas, de acordo com os resultados oficiais divulgados neste sábado (11).

No segundo turno da votação realizada na sexta-feira (10), estavam em jogo 45 assentos no Parlamento, de um total de 290, nos distritos onde os candidatos obtiveram menos de 20% dos votos no primeiro turno em março.

Os candidatos conservadores e ultraconservadores que apoiam o governo do presidente Ebrahim Raisi conquistaram a maioria dos assentos, de acordo com os resultados publicados pelo Ministério do Interior.