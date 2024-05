Gangues invadem outra delegacia no Haiti

Membros de uma gangue invadiram uma delegacia de polícia nos arredores da capital do Haiti na noite de sábado (11), informou à AFP um sindicato policial, enquanto um conselho de transição no governo luta para restabelecer a ordem na nação caribenha devastada pela violência.

A delegacia está localizada na cidade de Gressier, ao sul de Porto Príncipe, disse Lionel Lazarre, do sindicato de policiais haitianos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram civis armados com rifles de assalto dentro do prédio e vários veículos em chamas no estacionamento.