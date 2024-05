Guerra em Gaza estremece final do Eurovision na Suécia

O cantor "indicou diversas vezes que não queria ser filmado. Isso não foi respeitado", acrescentou Avrotros, especificando que "Joost não tocou no operador de câmera".

A EBU justificou anteriormente a sua decisão devido aos acontecimentos que estavam sob investigação da polícia sueca.

Segundo a Avrotros, a expulsão foi "desproporcional". Agora serão 25 países, e não mais 26, disputando o primeiro lugar do concurso, conquistado pela Suécia na última edição.

A terceira maior cidade sueca espera a chegada de cerca de 100.000 fãs de 90 países, coincidindo com o 50º aniversário da icônica vitória do grupo sueco ABBA no Eurovision com a popular "Waterloo".

O conflito em Gaza já teve destaque nesta 68ª edição do concurso, quando, na performance de abertura da primeira semifinal na terça-feira, o cantor sueco Eric Saade subiu ao palco com um lenço palestino amarrado ao redor do pulso.

Nove participantes desta edição, sete dos quais se classificaram para a final, pediram um cessar-fogo em Gaza.