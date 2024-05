Mais de 300 mortos em inundações em província do Afeganistão

"A OIM mantém [o número de] 200 mortes por agora", disse um porta-voz da agência.

Numerosos balanços contraditórios têm circulado desde sexta-feira, quando fortes chuvas deixaram as ruas repletas de lama e devastaram milhares de casas e hectares de plantações.

As autoridades decretaram estado de emergência nas regiões do nordeste do país afetadas pelas inundações.

O porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani, citou "131 mortos e mais de uma centena de feridos", acrescentando que "ainda há muitas pessoas desaparecidas".

As inundações desta primavera excepcionalmente chuvosa também atingiram outras províncias do Afeganistão, um dos países do mundo mais vulneráveis à mudança climática, segundo os cientistas.

- "Inimaginável" -

Segundo o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, as inundações também deixaram vítimas nas províncias de Badakhshan, no nordeste, sw Ghor, no centro-oeste, e Herat, no oeste, afirmou ele na rede social X.