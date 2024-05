Mais de 300 pessoas morreram em inundações no Afeganistão, segundo PMA

Mais de 300 pessoas morreram em cheias súbitas no Afeganistão que atingiram inúmeras províncias do país, afirmou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) neste sábado (11), enquanto as autoridades declararam estado de emergência e se apressam para resgatar os feridos.

As fortes chuvas de sexta-feira provocaram numerosas inundações em aldeias e terrenos agrícolas em diversas províncias.

Neste sábado, sobreviventes percorreram as ruas repletas de lama, escombros e edifícios danificados, relatou um jornalista da AFP, enquanto autoridades e grupos não governamentais enviam equipes de resgate e ajuda humanitária, alertando que algumas áreas haviam sido isoladas pelas inundações.