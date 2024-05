Polícia sueca dispersa manifestantes pró-palestinos perto do Eurovision

A polícia dispersou neste sábado (11) manifestantes pró-palestinos nos arredores do Malmö Arena, no sul da Suécia, onde ocorre a final do popular festival de música Eurovision, constatou a AFP.

Fora do recinto, os agentes conduziam os manifestantes em direção aos muitos veículos da polícia presentes no local, uma cena relativamente incomum no país escandinavo.

Mais de cem manifestantes, alguns deles com keffiyehs (o tradicional lenço palestino), agitaram bandeiras e entoaram "Palestina livre".