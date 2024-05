Rússia reivindica avanços em sua nova ofensiva na Ucrânia, que evacua quase 2.000 pessoas

Diversos moradores foram vistos em caminhões e carros com o máximo de malas que puderam carregar, em um ponto de chegada para pessoas retiradas da cidade de Kharkiv. Estes habitantes, muitos deles idosos, se registraram e receberam alimentação e assistência médica em tendas.

As forças do Kremlin fizeram pequenos avanços nesta área fronteiriça ucraniana, que invadiram em 2022 e da qual foram posteriormente expulsas no mesmo ano.

Estes são os últimos avanços de Moscou contra as tropas de Kiev, com menor número em homens e poder de fogo.

- Recuperar "a iniciativa" -

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na sexta-feira que uma nova ofensiva terrestre russa na região de Kharkiv desencadeou um "batalha feroz".

"Temos que interromper as operações ofensivas russas e que a Ucrânia recupere a iniciativa", escreveu ele neste sábado.