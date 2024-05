Socorristas não param apesar das novas chuvas no Rio Grande do Sul

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a violência das águas danificou ou destruiu mais de 92 mil residências.

As autoridades estão em alerta e intensificam as mensagens à população para não retornar aos locais em risco, depois que as chuvas voltaram com força desde sexta-feira na capital Porto Alegre e outras áreas já afetadas do estado.

As chuvas torrenciais reduziram significativamente o fluxo de embarcações para as áreas atingidas, onde muitos moradores permanecem em suas casas com medo de saques, observou a AFP.

No entanto, os civis que lideram essas operações continuam chegando aos pontos de embarque, onde carregam doações de água, comida e medicamentos para distribuir pela água às casas ainda habitadas.

Nas ruas alagadas do bairro de São João, bombeiros e voluntários equipados com jet skis e botes infláveis continuavam trabalhando sob a forte chuva.

Enquanto isso, por toda a cidade, uma cena se repetia: caminhões de sucção drenavam a água enlameada que invadiu os edifícios.