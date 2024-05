Zendaya: uma superestrela, não uma 'rival'

Entre essas duas vitórias, Zendaya apareceu na primeira parte da trilogia de Villeneuve, "Duna", interpretando uma personagem sem muitas aparições.

Seu papel cresceu na sequência lançada em março deste ano, que arrecadou 700 milhões de dólares (3,6 bilhões de reais) na bilheteria global.

Outro grande sucesso deste ano, lançado em abril, foi "Rivais", no qual ela participou da produção e interpretou uma tenista prodígio que vive um triângulo amoroso envolvendo rivalidade, amizade e luxúria.

A atriz também cativou o público nos tapetes vermelhos de ambos os filmes com trajes temáticos. Os lançamentos de "Duna" contaram com roupas futuristas que chamaram a atenção, incluindo o conjunto robótico do designer francês Thierry Mugler, usado em Londres.

Para "Rivais" o estilista Law Roach a vestiu para a promoção do filme em Roma com peças icônicas como um calçado branco da Loewe, feito sob medida com bolas de tênis nos saltos.

- "Versão aceitável" -

Com sua carreira de atriz em alta, seu trabalho como cantora parece estar em pausa.