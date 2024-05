Após decepção na Champions, Bayern vence Wolfsburg no Campeonato Alemão

Quatro dias depois da dolorosa eliminação na semifinal da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 2 a 0 neste domingo (12), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

Os gols do jogo saíram no primeiro tempo pelos pés de Lovro Zvonarek (4'), que marcou pela primeira vez com a camisa do Bayern, e de Leon Goretzka (13').

Com a vitória, o time bávaro chegará à última rodada na segunda posição com dois pontos de vantagem sobre o Stuttgart (3º), enquanto o título já está nas mãos do Bayer Leverkusen desde meados de abril.