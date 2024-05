Arsenal vence United e retoma liderança antes da última rodada do Inglês

O Arsenal, que não vence a Premier League desde 2004, tem um ponto de vantagem e um melhor saldo de gols em relação aos 'Citizens'. No entanto, o time azul de Manchester pode chegar à última rodada dependendo de si mesmo, caso consiga vencer o Tottenham, arquirrival do Arsenal.

O ataque dos 'Gunners' não foi tão brilhante neste domingo, mas só precisou de uma ação individual de Havertz para ficar com os três pontos. O atacante alemão invadiu a área pela esquerda e foi à linha de fundo cruzar para Trossard, que se antecipou à defesa do United e empurrou a bola para as redes.

Após o gol, o Arsenal, que tem a melhor defesa do campeonato com 28 gols sofridos, se fechou para segurar a pressão dos donos da casa e saiu com o resultado positivo.

"Hoje só tínhamos uma alternativa, que era vencer. Talvez não tenha sido o melhor jogo, mas estivemos unidos, defendemos bem e no final foi uma boa vitória para nós", declarou Trossard em entrevista após a partida.

Na última rodada, os 'Gunners' vão enfrentar o Everton em casa, enquanto o Manchester City receberá o West Ham,

Por outro lado, o Manchester United mostrou mais uma vez que está longe do nível dos demais grandes do futebol inglês.