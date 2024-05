Atlético de Madrid vence Celta e fica perto de vaga na Champions

Com um gol do argentino Rodrigo de Paul (84'), o Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 1 a 0 neste domingo (12), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que deixa a equipe muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Apesar de dominar a partida, o Atlético esbarrava na grande atuação do goleiro Vicente Guaita até que De Paul tirou um golaço da cartola: dominou na entrada da área e acertou belo chute de direita no ângulo, a seis minutos do fim do tempo regulamentar.

"Quando estou perto da área, sei que tenho que terminar a jogada para não ceder o contra-ataque. Tinha em mente que se a bola chegasse eu ia chutar. Não vou dizer que tentei chutar lá, mas tentei fazer o gol", declarou o meio-campista argentino em entrevista à plataforma DAZN.