Cinco questões essenciais sobre a Catalunha

Os principais líderes separatistas foram presos ou fugiram para o exterior para evitar a Justiça, como foi o caso de Puigdemont.

Essa crise, uma das piores desde que a Espanha voltou à democracia quase meio século atrás, continua a pesar sobre a política nacional.

No poder desde meados de 2018, o socialista Pedro Sánchez conseguiu a reeleição em novembro do ano passado com o apoio dos dois principais partidos independentistas catalães.

Em troca, eles obtiveram uma lei de anistia para os separatistas envolvidos nos eventos de 2017.

O texto, que será adotado de forma definitiva nas próximas semanas, deve permitir que Puigdemont retorne à Catalunha após seis anos e meio no exterior.

- Independentistas no poder -

No início da década de 2010, em plena crise financeira, o então presidente regional, o nacionalista e conservador Artur Mas, adotou uma postura pró-independência, um sentimento que crescia entre a população.