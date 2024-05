Funcionários dos Museus do Vaticano iniciam ações legais por condições de trabalho

Quase 50 funcionários dos Museus do Vaticano entraram com ações legais por suas condições de trabalho e a falta de segurança para equipe e visitantes, indicou neste domingo (12) sua advogada.

Os 49 trabalhadores, 47 deles guardas, enviaram uma notificação formal ao cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente da Governança do Estado da Cidade do Vaticano, que exerce o poder executivo da Santa Sé sob a autoridade do papa.

"As condições de trabalho atentam contra a dignidade e a saúde de todos os funcionários. A má gestão é evidente, e seria ainda mais grave se fosse devido ao único propósito de gerar mais lucros", escreveram, segundo informações reveladas pelo jornal Il Corriere della Sera e confirmadas pela AFP pela advogada Laura Sgro.