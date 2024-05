Independentistas perdem maioria na Catalunha e socialistas lideram eleições (resultados parciais)

Os partidos independentistas, que governam a Catalunha há uma década, não devem alcançar maioria no Parlamento regional, segundo os resultados parciais das eleições deste domingo (12). O partido socialista deve ser o vencedor, seis anos e meio após a tentativa de secessão em 2017.

Com 73% dos votos apurados, as três formações separatistas que até agora somavam maioria, incluindo a de Carles Puigdemont, ficariam com 59 assentos, abaixo da maioria absoluta de 68, enquanto os socialistas obteriam 42 deputados.

O partido do líder da tentativa de secessão Puigdemont, Juntos pela Catalunha, obteria 35 cadeiras, enquanto o outro grande partido separatista, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), do atual presidente Pere Aragonès, despencaria para 20 e os separatistas de extrema esquerda da Candidatura de Unidade Popular (CUP) ficariam com 4.