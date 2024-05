Nova presidente da Macedônia do Norte se recusa a pronunciar nome completo do país

Gordana Siljanovska-Davkova, que completou 71 anos no sábado, foi eleita em 8 de maio presidente deste país dos Bálcãs por um mandato de cinco anos, no segundo turno das eleições presidenciais, ao vencer com 65% dos votos o presidente social-democrata anterior, Steveo Pendarovski, que obteve 29% dos votos.

A Macedônia do Norte alcançou em 2018 um acordo "histórico" com a Grécia, no qual aceitou adicionar a menção geográfica "do Norte" ao nome do país, encerrando assim uma disputa histórica com seu vizinho que bloqueava sua adesão à Otan, bem como suas negociações para aderir à União Europeia.

dd/rus/bc/eg/ms/yr

© Agence France-Presse