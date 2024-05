Polícia prende manifestantes pró-palestinos em universidade do Canadá

A polícia de Edmonton prendeu três pessoas enquanto dispersava um acampamento pró-palestinos na Universidade de Alberta, no oeste do Canadá, no sábado (11), dois dias após a desocupação em outro campus na mesma província, em Calgary.

Cerca de 100 manifestantes, instalados desde quinta-feira (9) em apoio à Gaza e exigindo que a universidade divulgue os seus investimentos e corte todos os vínculos com Israel, foram dispersados a pedido da reitoria.

Pelo menos metade deles resistiu e três pessoas que estavam fora do estabelecimento foram detidas, informou a polícia, sem mencionar feridos.