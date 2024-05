Putin substitui ministro da Defesa e o nomeia secretário do Conselho de Segurança russo

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, foi destituído do cargo neste domingo (12) e nomeado secretário do Conselho de Segurança, segundo um decreto do presidente Vladimir Putin.

A pasta da Defesa passou a ser ocupada pelo economista Andrei Belousov, de acordo com uma lista de nomeações ministeriais publicada pelo Conselho da Federação, a câmara alta do parlamento russo.

Shoigu substitui assim Nikolai Patrushev, aliado de longa data de Putin, no Conselho de Segurança, como parte de uma importante remodelação da cúpula militar russa, após mais de dois anos de ofensiva na Ucrânia.