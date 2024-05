Sabalenka avança às oitavas de final do WTA 1000 de Roma

Campeã do Aberto da Austrália em janeiro e finalista do WTA 1000 de Madri em abril, Sabalenka vai enfrentar nas oitavas de Roma quem passar do confronto entre a ucraniana Elina Svitolina (19ª) e a russa Anna Kalinskaya (26ª).

jr/dam/eg/cb

© Agence France-Presse