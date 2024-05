Trinta e três países participam de exercícios militares na Jordânia

A Jordânia anunciou neste domingo (12) o início de importantes exercícios militares com a participação de forças terrestres, navais e aéreas de 33 países, incluindo Estados Unidos, França, Espanha e Reino Unido.

Alemanha, Itália e Canadá também participam do exercício militar multinacional "Eager Lion", que terminará em 23 de maio, de acordo com o porta-voz do Exército jordaniano, o coronel Mustafa al Hayari.

Hayari enfatizou que as manobras não tinham "nenhuma relação" com a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.