Uma tonelada de metanfetamina é apreendida na Tailândia

Kittharath declarou em entrevista coletiva que 40 sacos de metanfetamina cristalizada, com peso total de uma tonelada, foram encontrados no caminhão.

O motorista foi preso, mas investigadores acreditam que o chefe da rede criminosa seja um tailandês que mora em um país vizinho.

A Tailândia é uma importante rota de trânsito para as drogas ilícitas produzidas na região do chamado "Triângulo Dourado", na fronteira entre o norte do país, o Laos e Mianmar.

