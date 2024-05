'A história está diante de nós', diz Guardiola antes de jogo contra o Tottenham

O Manchester City está "diante da história", disse o técnico Pep Guardiola em entrevista nesta segunda-feira (13), véspera do jogo decisivo contra o Tottenham, que pode deixar muito bem encaminhado o quarto título consecutivo dos 'Citizens' no Campeonato Inglês, um feito que seria inédito.

O City ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com um ponto a menos que o Arsenal, mas tem um jogo atrasado a disputar, justamente contra os 'Spurs', fora de casa, nesta terça-feira.

Se conseguirem a vitória no Tottenham Hotspur Stadium, algo que ainda não conseguiram na Premier League desde a inauguração do estádio, em 2019, os 'Citizens' dependerão de si mesmos para levar o título no próximo domingo, quando recebem o West Ham na última rodada.