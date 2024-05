A vida dos moradores de Gaza reduzida a um macabro 'jogo de gato e rato'

Depois de afirmar ter eliminado a ameaça do grupo islamista ao norte, o Exército israelense diz que reorganizou as forças e "lançou panfletos e enviou mensagens para telefones avisando a todos para deixarem Jabaliya", diz Um Adi Naser, um morador do campo que chegou à Cidade de Gaza.

As Brigadas Ezzedin al Qasam, o braço armado do Hamas, disseram, nesta segunda, que estavam "envolvidas em intensos combates" perto do campo de Jabaliya.

"Aterrorizado", Um Adi Naser "agarrou os filhos e partiu para a Cidade de Gaza".

"Esta não é a primeira vez que temos que nos mudar. Cada vez que tentamos nos instalar em algum lugar, há uma operação" e "aviões e tanques bombardeiam", diz ele.

- "Debaixo de bombas" -

Mahmud al Barsh afirma que "não sabe para onde ir" porque "nenhum lugar é seguro, nem a Cidade de Gaza, nem o norte. Todos os lugares são bombardeados".