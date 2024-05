Alemanha se prepara para receber Eurocopa em meio a complexo cenário geopolítico

O presidente do comitê organizador da Euro 2024, Philipp Lahm, reiterou durante meses em todas as entrevistas que concede que o sucesso do torneio depende de um forte entusiasmo popular, o que só pode ocorrer no caso de um bom desempenho da 'Mannschaft', como aconteceu na Copa do Mundo de 2006 (terceiro lugar).

A Alemanha utilizará oito dos 10 estádios da Copa do Mundo de 2006.

A final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, em Londres, com o Borussia Dortmund (contra o Real Madrid), poucos dias depois da final da Liga Europa, com o Bayer Leverkusen (contra a Atalanta), deve servir de aquecimento para os torcedores alemães.

