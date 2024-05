Ameaças de novas enchentes prolongam o drama no Rio Grande do Sul

As autoridades trabalham para distribuir suprimentos e doações enviadas de todo o país e do exterior entre os desabrigados e nos abrigos.

Leite disse que essa é a maior operação logística da história do estado.

- Ajuda a indígenas -

A vida no estado mudou abruptamente, com quase 360.000 estudantes sem aulas e o atendimento médico sendo realizado em hospitais de campanha.

Importantes autoestradas e rodovias continuam total ou parcialmente bloqueadas. Jornalistas da AFP constataram o bloqueio de uma via de acesso a Lajeado, na região do Vale do Taquari, fortemente atingida no centro do estado.

O aeroporto internacional Salgado Filho, que atende Porto Alegre, segue debaixo d'água.