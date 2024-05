Após triunfo dos socialistas, Puigdemont avalia opções para governar na Catalunha

"Devemos virar a página, o independentismo hoje não faz sentido", disse nesta segunda-feira a porta-voz do PSC, Nuria Parlón, que citou a possibilidade de explorar diversas opções,"com pactos com as forças progressistas ou com a fórmula de uma minoria governo com apoios pontuais."

A aliança, a priori, mais simples dos socialistas seria com a esquerda radical, que já faz parte do governo central de Madri, mas que juntos têm apenas 48 deputados, ainda longe da maioria absoluta.

Segundo os socialistas, o que está completamente descartado é apoiar ou se abster de uma possível investidura de Puigdemont, embora o seu partido, Junts, tenha assinado alguns acordos com Sánchez em troca do apoio crucial dos seus sete deputados no Parlamento espanhol.

"Não apoiaremos a investidura de Puigdemont", disse Parlón, "mesmo que ele nos ameace com o bloqueio da governabilidade na Espanha".

rs/du/meb/jb/dd

© Agence France-Presse