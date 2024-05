Aston Villa busca empate com Liverpool e se aproxima da Champions

Até que a reação do time de Birmingham veio com dois gols em três minutos do atacante colombiano Jhon Durán na reta final da partida (85' e 88').

Com o resultado, o Aston Villa se consolida ainda mais no Top 4 com 68 pontos e fica com cinco de vantagem sobre o Tottenham (5º), que ainda enfrenta o Manchester City em jogo atrasado nesta terça-feira, antes da 38ª e última rodada do campeonato.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Fulham - Manchester City 0 - 4