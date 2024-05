China anuncia venda de títulos da dívida de longo prazo esta semana

A volatilidade do mercado imobiliário e a elevada taxa de desemprego, especialmente entre os jovens, estão entre as principais preocupações do governo.

As autoridades chinesas fixaram uma meta de crescimento do PIB de cerca de 5% este ano, um número considerado ambicioso por muitos economistas.

As emissões podem acrescentar um ponto percentual ao crescimento chinês, indicou Xing Zhaopeng, do Australia and New Zealand Banking Group, citado pela agência Bloomberg.

"O principal resultado das emissões será reconstituir o capital dos bancos nacionais, porque a maioria desses títulos ficarão nas mãos dos bancos", declarou à AFP Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank China.

"E com a contração dos novos empréstimos bancários, é provável que vejamos mais emissões de títulos a longo prazo no futuro", prevê.

"Isso não ajudará a resolver o problema de liquidez no mercado, mas apenas reduzirá o custo do financiamento de longo prazo para projetos governamentais".