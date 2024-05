China e EUA terão primeiro diálogo sobre riscos da Inteligência Artificial

A China "fez do desenvolvimento da IA uma prioridade nacional e, claro, está implantando rapidamente as suas capacidades nos setores civil, militar e de segurança nacional", disse um funcionário dos EUA, que pediu anonimato.

Muitas vezes agem de uma forma "que acreditamos que prejudica tanto a segurança nacional dos Estados Unidos como dos seus aliados", disse ele.

"Reiteraremos nossas preocupações sobre o uso da IA por Pequim nesse sentido", acrescentou.

Outro funcionário dos EUA observou que Washington já manifestou preocupações sobre uma possível interferência eleitoral através da IA, mas esta questão não vai constar da agenda em Genebra.

Tentando sair do pico de tensão em suas relações dos últimos anos, China e Estados Unidos desenvolvem rapidamente seus setores de IA.

Washington e os seus aliados estão cada vez mais preocupados com as capacidades de que as autoridades comunistas em Pequim dispõem.