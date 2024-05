Condenado à prisão, cineasta iraniano Mohammad Rasoulof deixa o Irã

Seu novo filme, "The Seed of the Sacred Fig", foi selecionado pelo famoso festival no sul da frança, que tem início na terça-feira (14).

"Devo terminar rapidamente os últimos ajustes da pós-produção", disse Rasoulof na publicação no Instagram.

Na última quarta-feira, o premiado cineasta foi condenado a cinco anos de prisão por "conluio contra a segurança nacional".

O diretor de 51 anos foi detido em julho de 2022 por apoiar os protestos que eclodiram no Irã após o desabamento de um prédio no sudoeste do país, que deixou mais de 40 mortos.

Naquela ocasião, um grupo de cineastas iranianos reunidos por Rasoulof pediu, em uma carta aberta, que as forças de segurança "deponham as armas" diante da indignação popular contra "a corrupção" e "a incompetência" dos líderes.

Em janeiro de 2023, ele foi libertado provisoriamente por questões de saúde, mas proibido de deixar o Irã.